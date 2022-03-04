Ученые из Подмосковья создали установку, позволяющую получить топливо из углеводородов

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В Черноголовке начали монтаж установки, которая даст возможность осуществлять переработку углеводородных газов в водородсодержащее топливо, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Разработкой подобной установки занимались специалисты Института проблем химической физики РАН. Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, водородное топливо — одно из самых перспективных направлений развития альтернативной энергетики.

Разработка подмосковных ученых дает возможность решить сразу две задачи: получить водородное топливо и утилизировать отходы. Кроме того использование установки позволит существенно снизить стоимость процесса конверсии углеводородов в водородсодержащее топливо.

Специалисты отметили, что оборудование может работать с углеводородным сырьем практически любого состава.

Ранее американские ученые заявили, что развитие атомной энергетики позволит снизить выбросы парниковых газов. Эксперт добавили, что атомная энергетика станет самым надежным и дешевым источником электричества для большинства стран мира.