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Врач назвал главный продукты для мужского здоровья

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал главный продукты для мужского здоровья
Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Дмитрий Шубин рассказал о том, какой овощ лучше всего отражается на мужском здоровее.

— В рацион нужно включить лук. По сути, леченые свойства лука обусловлены аллицином и антоцианом. Когда антоцианы из красного лука попадают в кровь, они стимулирую выработку в сосудах окиси азота, которая заставляет их расширяться. В результате эректильная функция мужчины остается в норме, — сказал врач в новом выпуске программы «Жить здорово».

Больше всего антоцианов, а это около 30 граммов на 100 граммов, содержится в красном луке. Также в нем больше клетчатки, которая позволяет улучшать процессы пищеварения.

— При выборе обратите внимание на то, чтобы лук был твердым, и из него не росли зеленые перья. Лучше всего употреблять овощ в сыром виде, чтобы он не терял всех своих свойств, — сказал врач.

Диетологи назвали продукты, которые положительно влияют на работу сердца.

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