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СК просит суд заключить под стражу обвиняемого в убийстве мужчину из Южного Бутово

Елена Самойлова

Происшествия
СК просит суд заключить под стражу обвиняемого в убийстве мужчину из Южного Бутово
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Следствие обратилось в суд с запросом о заключении под стражу мужчины, который обвиняется в убийстве соседей в ходе пьяной ссоры. Об этом в пятницу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— Следствие ходатайствует перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказала Иванова.

Лесополоса вблизи района Южное Бутово

В среду, 2 марта местные жители обнаружили обгоревшие тела в лесополосе вблизи района Южное Бутово. По предварительным данным, жертвы были убиты в другом месте, а в лесополосу их привезли, чтобы сжечь.

Вскоре после обнаружения тел, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Вечером того же дня сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двоих подозреваемых.

Подробнее о жестоком убийстве — в материале «ВМ».

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