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Бочкарев: Началось строительство эстакады через Варшавское шоссе и МЦД-2

Михаил Алимов

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Бочкарев: Началось строительство эстакады через Варшавское шоссе и МЦД-2
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

В столице началось строительство новой эстакады через Варшавское шоссе и МЦД-2. Она станет частью Юго-Восточной хорды, проходящей от трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до МКАД, и войдет в состав Московского скоростного диаметра. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время производится вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и уже началось возведение четырех из девяти опор эстакады и пятисотметрового съезда, — рассказал он.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, на участке ЮВХ построят еще мост, эстакаду основного хода через проектируемый проезд на территории жилой застройки «Южная Битца», эстакадный съезд с МКАД на Московский скоростной диаметр в сторону области и надземный переход через МКАД вблизи остановки «Южная ТЭЦ».

— Кроме того, на участке появятся два тоннеля: под Симферопольским шоссе, а также под 32-м километром МКАД. В настоящий момент защитный экран тоннеля, который позволит вести строительство без ограничения движения по Кольцевой автодороге, готов на три четверти, — сообщил он.

До этого Бочкарев заявил, что развязка на пересечении МКАД и Липецкой улицы готова на 21 процент. Заммэра добавил, что в рамках благоустройства территории специалисты высадят 1250 деревьев и 6500 кустарников около дороги. Более того, на участке построят четыре очистных сооружения и переложат 63 километра инженерных коммуникаций.

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