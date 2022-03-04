Прокуратура проведет проверку в связи с пожаром в доме в Шаховской

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Московская область, городской округ Шаховская, рабочий посёлок Шаховская, улица Шамонина, 17 Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в Подмосковье. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили официальный Telegram-канале прокуратуры Московской области.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре Шаховского района, — отмечается в сообщении.

В том же сообщении уточнили, что прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав жителей многоквартирного дома.

Ранее появилось видео с места пожара в Шаховской.