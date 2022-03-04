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В Кузбассе начал работу «Поезд здоровья»

Ирина Игнатенко

Общество
В Кузбассе начал работу «Поезд здоровья»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям отдаленных поселков Кузбасса, чтобы проверить здоровье, теперь не нужно ехать в областной центр, передает ОТР. В Кемерове начал работу «Поезд здоровья». Первыми смогли пройти обследование жители города Тайги.

Все желающие бесплатно могут сделать флюорографию и маммографию, сдать кровь на ВИЧ и даже научиться оказывать первую медицинскую помощь. Прием осуществляется в порядке живой очереди.

Местные жители отметили удобство нового медицинского сервиса.

— Было бы замечательно, если в наш город будут приезжать узкие специалисты не только для осмотра взрослого населения, но и еще также для деток, — отметила местная жительница Юлия Драняева.

Работать диагностический передвижной центр будет с 10:00 до 16:00. В этом месяце «Поезд здоровья» проедет по восьми самым отдаленным населенным пунктам Кемеровской области.

Ранее стало известно, что передвижной диагностический комплекс появился в Подмосковье. Медицинский автомобиль оснащен современной клинико-диагностической лабораторией. Здесь могут осуществлять прием акушеры-гинекологи, офтальмологи, отоларингологи, педиатры.

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