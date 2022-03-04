Временный COVID-госпиталь Минобороны в Подмосковье завершил работу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Временный медицинский центр Минобороны, развернутый в Московской области для помощи жителям в борьбе с коронавирусом, завершил работу. В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе стабилизировалась.

Медицинский центр был развернут в подмосковной Кубинке. В лечении гражданских пациентов из Московской области были задействованы более пятисот военно-медицинских специалистов, в том числе врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, передает «Радио 1».

В настоящее время с аэродрома Чкаловский бортами военно-транспортной авиации начали отправлять сводный отряд военных медиков в пункт постоянной дислокации — Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

За время пандемии в медцентре Минобороны оказали помощь более 13 тысячам гражданских пациентов.

Ранее стало известно, что передвижной диагностический комплекс появился в Подмосковье. Медицинский автомобиль оснащен современной клинико-диагностической лабораторией. Здесь могут осуществлять прием акушеры-гинекологи, офтальмологи, отоларингологи, педиатры.