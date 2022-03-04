Психолог дала советы, как реагировать на едкие замечания о внешнем виде

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Чужие едкие замечания по поводу веса или цвета волос способны расстроить и стать причиной неуверенности в себе. Но, по мнению психологов, чаще всего проблему надо искать не в себе, а в обидчике. Как отметила психолог Дарья Захарова, почти любые непрошеные советы или критика — это проявление пассивной агрессии. То есть желание обидеть человека, задеть его чувства или даже попытка вывести на эмоции.

Подобные высказывания свидетельствуют о комплексах задевшего вас человека, о его невоспитанности, подчеркнула эксперт. По мнению психолога, в таких ситуациях нужно четко защищать границы.

— Установить их можно словами. Например: «Спасибо за мнение, но мне нравится моя одежда (фигура, прическа)». Можно сказать и так: «Если мне потребуется твой совет, то я обязательно к тебе обращусь. Сейчас я не нуждаюсь в комментариях», — отметила Захарова в комментарии «Москве 24».

Также стоит проанализировать, как часто возникают замечания от конкретного человека. Возможно, пора задуматься о том, насколько он вам близок и стоит ли продолжать с ним общение или свести его к минимуму, добавила психолог.

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