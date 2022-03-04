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Шольц и Зеленский обсудили ситуацию с Запорожской АЭС

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц и Зеленский обсудили ситуацию с Запорожской АЭС
Фото: bundeskanzler.de

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в кабинете министров ФРГ.

— Президент рассказал канцлеру о ситуации вокруг АЭС, — цитирует ТАСС источник из немецкого правительства.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории произошел пожар. Отмечается, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

Затем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. Позже в ГСЧС уточнили, что горели 3-й, 4-й и 5-й этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. В итоге пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

Позже официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что украинские диверсанты предприняли попытку совершить провокацию на примыкающей к Запорожской АЭС территории. По его словам, в ночь с 3 на 4 марта диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии. Чтобы спровоцировать ответный огонь по зданию, из окон учебно-тренировочного комплекса рядом с АЭС был открыт огонь с применением стрелкового оружия.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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