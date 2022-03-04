Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Красноказарменной улице

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Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предупредила о временных изменениях нескольких трамвайных маршрутов в пятницу, 4 марта.

— На Красноказарменной улице (в районе остановки «1-й Краснокурсантский проезд») задерживаются трамваи № 24, 37, 43 и 50, — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Позже появилось еще одно сообщение о том, что движение трамваев восстановлено.

Утром 4 марта трамваи шести маршрутов на юге Москвы задерживались из-за аварии на путях.