Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Красноказарменной улице
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий
Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города предупредила о временных изменениях нескольких трамвайных маршрутов в пятницу, 4 марта.
— На Красноказарменной улице (в районе остановки «1-й Краснокурсантский проезд») задерживаются трамваи № 24, 37, 43 и 50, — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Позже появилось еще одно сообщение о том, что движение трамваев восстановлено.
Утром 4 марта трамваи шести маршрутов на юге Москвы задерживались из-за аварии на путях.