Гастроэнтеролог назвала самые опасные начинки для блинов

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Гастроэнтеролог Елена Тюльпина предупредила об опасности чрезмерного употребления блинов в масленичную неделю и назвала наиболее вредные начинки для них.

По словам специалиста, блины являются высококалорийным блюдом с высоким гликемическим индексом. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как холецистит или панкреатит, не стоит употреблять более двух–трех блинов в сутки. Кроме того, от блюда стоит отказаться пациентам с сахарным диабетом и ожирением.

Врач предупредила, что блины относятся к скоропортящимся продуктам. По ее словам, уже через несколько часов после выпечки в них начинает развиваться патогенная флора. А если есть блины через сутки после приготовления — можно получить интоксикацию организма.

Гастроэнтеролог объяснила, что такие добавки к блинам, как варенье или сгущенное молоко, значительно увеличивают их калорийность и гликемический индекс.

— Лучше все-таки правильно использовать ягоды в свежем виде, либо же замороженные ягоды. Это принесет больше пользы нашему организму, — цитирует Тюльпину Пятый канал.

Любителей блинчиков с творогом специалист предупредила, что творог относится к скоропортящимся продуктам, поэтому добавлять его следует непосредственно перед употреблением.

При добавлении мясной начинки не нужно забывать, что без термической обработки в ней будет сохраняться патогенная флора. Врач также порекомендовала отказаться от копченого, вяленого и соленого мяса.

Так же обстоит дело и с рыбными начинками.

— Очень часто можно спровоцировать отравление употреблением в пищу икры, молоки, печени рыбы. Это продукты, которые не проходят термическую обработку, — рассказала врач, отметив, что в них большое количество патогенной флоры, что может привести к серьезному отравлению.

До этого эксперт в области коррекции фигуры и фитнес-тренер Виталий Фатеев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», каким спортом нужно заняться, чтобы съеденные на Масленицу блины не отразились негативно на фигуре.