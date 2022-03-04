Шольц напомнил, что НАТО не планирует участвовать в событиях на Украине

Фото: bundeskanzler.de

Североатлантический альянс не планирует принимать участия в ситуации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 4 марта.

Политик подчеркнул, что ФРГ также не является участницей событий на украинских территориях.

— Для нас совершенно ясно, что НАТО и ее государства-члены не примут участия. И одновременно мы делаем все, что есть в наших силах, чтобы внести вклад в то, чтобы на Украине стало возможным развитие, связанное для людей с режимом прекращения огня и отводом войск, — передает телеканал Phoenix обращение Шольца.

Канцлер Германии добавил, что в настоящий момент страна использует любые возможности, чтобы дипломатически урегулировать ситуацию на Украине, пишет РИА Новости.

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с Шольцем ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории произошел пожар. Уточнялось, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.