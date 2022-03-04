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Американские врачи дали советы, как сохранить молодость кожи как можно дольше.

Для того чтобы сохранить молодость, нужно защищать кожу от чрезмерного воздействия солнечных лучей, правильно питаться, заниматься спортом. Также стоит избегать стрессовых ситуаций и меньше нервничать.

Врачи отмечают, что стресс является одной из главных причин преждевременного старения кожи. В результате негативных эмоций клетки повреждаются и теряется эластичность кожного покрова.

Врач Клэр Чан также добавил, что нужно помнить о правильном питании. Рекомендуется есть больше овощей и фруктов, орехов и бобов. Также стоит избавиться от вредных привычек, в частности от курения, передает «Царьград». Кроме того, необходимо не забывать о достаточном количестве сна.

Ранее врач-остеопат, кандидат медицинских наук, автор методики естественного омоложения «Фейспластика», основатель первой клиники остеопатии и фейспластики в Москве Алесь Улищенко рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как «отложить» старение организма.