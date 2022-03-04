В Кремле заявили, что западные санкции не повлияют на позицию России
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Западные санкционные меры не повлияют на позицию России по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 4 марта.
— Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть услышанными, — сказал он.
Остальные аспекты в данном вопросе Песков назвал не важными, передает РИА Новости.
24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.
4 марта министерство торговли Соединенных Штатов в связи с ситуацией на Украине добавило свыше 90 лиц и организаций в список экспортных ограничений в отношении России.
Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».