В Кремле заявили, что западные санкции не повлияют на позицию России

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Западные санкционные меры не повлияют на позицию России по ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 4 марта.

— Если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть услышанными, — сказал он.

Остальные аспекты в данном вопросе Песков назвал не важными, передает РИА Новости.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

4 марта министерство торговли Соединенных Штатов в связи с ситуацией на Украине добавило свыше 90 лиц и организаций в список экспортных ограничений в отношении России.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».