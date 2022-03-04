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Минобороны РФ: Киев практически утратил способность управлять областями

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны РФ: Киев практически утратил способность управлять областями
Фото: Pixabay

Киев практически полностью потерял способность управлять администрациями областей и районов Украины. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 4 марта.

По его словам, сейчас гражданско-правовые учреждения не способны решить социально-бытовые вопросы мирного населения.

— В большинстве городов и населенных пунктов бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, а по сути это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения, — отметил генерал-полковник.

Мизинцев добавил, что днем ранее российской стороне удалось поговорить с ответственными должностными лицами в офисе украинского президента. Они передали России контакт специалиста в Харькове для содействия в организации гуманитарного коридора. Во время звонка указанное должностное лицо ответило:

— Я их не держу, куда хотят — туда пусть и идут.

В ответ на это российская сторона уточнила, что коридор занимает протяженное расстояние, из-за чего необходимо предоставить автобусы, подготовить горячее питание и организовать медицинское обслуживание для доставки людей к пунктам встречи, пишет ТАСС.

— Должностное лицо в ответ прокомментировало коротко и ясно: «Я не самоубийца, как только я начну их собирать и отправлять в сторону России, я первый буду уничтожен батальонами территориальной обороны, а точнее национальными батальонами, то есть нацистами, — передал Мизинцев слова должностного лица.

4 марта в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в ДНР.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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