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В НАТО согласились, что в воздушном пространстве Украины не должно быть судов альянса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В НАТО согласились, что в воздушном пространстве Украины не должно быть судов альянса
Фото: depositphotos

В небе Украины не должно быть самолетов Североатлантического альянса. Такое мнение выразил выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 4 марта.

По его словам, на территории страны также не должны находиться военные блока.

Помимо этого, альянс в настоящий момент несет ответственность, чтобы ситуация на Украине не вышла за пределы страны, подчеркнул генсек.

Также Столтенберг призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на украинской территории и урегулировать соответствующие вопросы дипломатическим путем, передает его слова ТАСС.

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Североатлантический альянс не планирует принимать участия в ситуации на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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