Посетитель украл карту бармена в одном из ресторанов Москвы

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Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

В отдел полиции по району Марьино обратился работник одного из столичных баров с заявлением, что посетитель украл его банковскую карту и списывал с нее деньги. Об этом в пятницу, 4 марта, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Бармен ресторана, расположенного на улице Перерва, пояснил, что неизвестный мужчина проник в служебную раздевалку, украл его банковскую карту, которой впоследствии и расплачивался за покупки в различных магазинах. Всего с украденной карты было списано 1 228 рублей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 46-летнего москвича. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

28 февраля у посетительницы другого столичного бара украли дорогостоящее пальто и шарф.