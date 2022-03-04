Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посетитель украл карту бармена в одном из ресторанов Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Посетитель украл карту бармена в одном из ресторанов Москвы
клуб
Россия, Москва, улица Перерва Карта всех событий

В отдел полиции по району Марьино обратился работник одного из столичных баров с заявлением, что посетитель украл его банковскую карту и списывал с нее деньги. Об этом в пятницу, 4 марта, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Бармен ресторана, расположенного на улице Перерва, пояснил, что неизвестный мужчина проник в служебную раздевалку, украл его банковскую карту, которой впоследствии и расплачивался за покупки в различных магазинах. Всего с украденной карты было списано 1 228 рублей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 46-летнего москвича. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

28 февраля у посетительницы другого столичного бара украли дорогостоящее пальто и шарф.

Читайте также:
Банковские карты МВД Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте