Политологи дали прогнозы после переговоров России и Украины

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Второй раунд переговоров российской и украинской сторон состоялся в Белоруссии в четверг, 3 марта. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, главным достижением стало то, что стороны договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и возможном прекращении боевых действий в этом секторе.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, и Наталия Елисеева, политолог, в прямом эфире «Вечерней Москвы» обсудили итоги переговоров и дали прогноз на будущее.

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Переговоры России и Украины. Итоги и прогнозы

— Украинская сторона может теоретически гарантировать, что жителям, которые будут передвигаться по этим гуманитарным коридорам, не будут стрелять в спину нацисты или военные из ВСУ. Если это будет, то замечательно. Если они этого не смогут гарантировать, то разговаривать не о чем. Сами по себе переговоры — важная вещь. Зеленскому они нужны для того, чтобы показать, что он — маленький солдат, уставший, небритый, немного подвыпивший 100 граммов. Его образ начинают экстраполировать на переговорах. Вы видите, что украинские переговорщики одеты по-военному. Ассоциативный ряд создан. Если они гарантируют, что по мирным не будут стрелять, то все сработает, — сказал Алексей Мухин.

Перед началом переговоров представители делегаций пожали друг другу руки. Политолог отметил, что удивился бы, если б этих рукопожатий не было.

Также он добавил, что Россия все это время придерживается главных целей.

— Россия хочет выполнить спецоперацию, чтобы добиться своих целей: демилитаризовать Украину, денацифицировать ее. Все 10 лет — это было создание враждебного государства. Мы должны создать международный трибунал, чтобы военные преступники понесли наказание, чтобы нацисты понесли наказание. Собранного материала у Следкома достаточно, — сказал Мухин.

Наталия Елисеева увидела в рукопожатии определенную символику.

— Следует обратить внимание на то, что Мединский первым протянул руку. Это можно объяснить тем, что Россия в очередной раз протягивает руку первой и мы продолжаем надеяться на мирное урегулирование конфликта. Хорошо, что встречи продолжаются, хотя мы с вами знаем, что за восемь лет встречи были, но толку от них не было. В любом случае зашла речь о гуманитарных коридорах, и в дальнейшем мы сможем к этим договоренностям обратиться, — сказала Наталия Елисеева.

В Кремле заявили, что западные санкции не повлияют на позицию России.