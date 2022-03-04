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Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта

Виктория Сикерина

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Ситуация в Донбассе
Общество
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропорта
Фото: Pexels

Ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты. Об этом сообщается в телеграмме Росавиации, опубликованной в пятницу, 4 марта.

— Ограничения по организации воздушного движения района аэродрома сняты с 2 марта, — передает ТАСС сообщение ведомства.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

В тот же день на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в указанном регионе.

1 марта ограничение на полеты в некоторые аэропорты южной и Центральной России продлили до 3:45 8 марта.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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