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Украина согласилась снизить уровень огласки переговоров с Россией

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Украина согласилась снизить уровень огласки переговоров с Россией
Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Глава партии «Слуга народа», член делегации Украины Давид Арахамия заявил, что с Россией достигнута договоренности об освещении переговоров.

— Он говорит, что есть договоренность обеих сторон, что пока рассказывать много про переговоры не будут, — сказал ведущий местного телеканала.

При этом Арахамия подчеркнул в эфире «Украины 24», что Киев не направлял Москве обращений о диалоге с президентом России Владимиром Путиным.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

4 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной должны вестись в тишине. Они также не должны быть предметом для публичной огласки, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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