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ФСБ обнаружила схроны с взрывчаткой и оружием в Крыму

Иван Юминов

Происшествия
ФСБ обнаружила схроны с взрывчаткой и оружием в Крыму
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ обнаружили в двух районах Крыма схроны с оружием и взрывчаткой. Об этом заявили в пресс-службе регионального УФСБ в пятницу, 4 марта.

— Тайники находились вблизи населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым и были тщательно замаскированы строительным мусором. Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек, — говорится в сообщении.

Вес взрывчатки составил 20 килограммов, также силовики нашли трубу, начиненную тротиловыми шашками. Помимо этого, обнаружены восемь электродетонаторов и противотанковая мина.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». ФСБ занимается поиском людей, ответственных за схроны, отмечает агентство «Крыминформ».

23 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Республике Крым. Уточняется, что в ходе операции были задержаны шесть россиян, поддерживающих украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»*.

Задержанные планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов Крыма. В гараже одного из задержанных сотрудники обнаружили и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами, а также символику экстремистской организации.

* «Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

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