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Пенсионера обманным путем заставили заплатить 125 тысяч рублей за шубу и постельное белье

Елена Самойлова

Происшествия
Пенсионера обманным путем заставили заплатить 125 тысяч рублей за шубу и постельное белье
Фото: Pixabay

В полицию обратился 84-летний житель столицы с заявлением, что у него обманным путем выманили 125 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Потерпевший пояснил, что в день встречи со злоумышленниками он искал такси на проспекте Мира. Неизвестные предложили его подвезти, мужчина согласился.

Уже на пути к дому пенсионера мужчины разговорились и предложили попутчику купить у них шубу и комплект постельного белья, объяснив, что это нереализованный товар и им срочно требуются деньги из-за скоро отъезда из города.

Пожилой мужчина решил помочь им и пригласил к себе. В квартире он передал продавцам 125 тысяч рублей. Позже он узнал настоящую стоимость покупки и осознал, что стал жертвой обмана.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых — двух приезжих в возрасте 40 и 46 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Похищенные деньги были возвращены потерпевшему в полном объеме.

4 марта также стало известно, что трое неизвестных похитили мужчину у его дома и вымогали крупную сумму денег.

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