Турция отказалась закрывать воздушное пространство для России

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Турецкая республика не планирует закрывать воздушное пространство для России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, турецкое государство продолжит поддерживать отношения как с Россией, так и с Украиной.

— Анкара не будет закрывать воздушное пространство для России. Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения,— цитирует слова главы турецкого МИД информационное агентство Anadolu.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в связи с обострившейся ситуацией на Украине.

Официальный представитель президента республики Ибрагим Калын заявил, что Турция не собирается вводить санкции против России. По его словам, турецкое государство не станет принимать меры, которые могут навредить стране.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать дипломатические переговоры с Россией по ситуации на Украине.