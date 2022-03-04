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Джонсон и Эрдоган призвали Россию устроить гуманитарный доступ на Украину

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Джонсон и Эрдоган призвали Россию устроить гуманитарный доступ на Украину
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил ситуацию на Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит в пятницу, 4 марта.

— Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для изоляции России как в военном, так и в экономическом плане. И премьер-министр, и президент Эрдоган подчеркнули безотлагательную необходимость предоставления Россией срочного гуманитарного доступа в Украину, — говорится в сообщении.

Эрдоган и Джонсон условились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни, отмечается на сайте правительства Великобритании.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

4 марта Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер подтвердил, что Москва открыта к диалогу с Киевом, но при условии выполнения требований. Среди них — нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация, признание Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР.

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