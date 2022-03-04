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Названы женские имена, обладательницы которых чаще всего попадают в ДТП

Анастасия Колоскова

Общество
Названы женские имена, обладательницы которых чаще всего попадают в ДТП
Фото: pixabay.com

Чаще всего в ДТП на российских дорогах попадают автолюбительницы с именами Дарья, Ксения и Анастасия. К такому выводу пришли эксперты «АльфаСтрахования», изучив страховые случаи с клиентами по ОСАГО за последние три года.

Так, самыми невезучими на дорогах оказались Дарьи. На счету обладательниц этого имени оказались 7,2 процента аварий. Второе место заняли Ксении (6,9 процента), третье — Анастасии (6,7 процента).

В пятерку «аварийных имен» вошли также Виктория (6,2 процента) и Татьяна (5,9 процента).

В топ-10 попали также обладательницы имен Мария (5,9 процента), Евгения (5,8 процента), Елена (5,7 процента), Александра (5,7 процента), Анна (5,6 процента).

До этого сообщалось, что в Москве количество ДТП с участием автомобилей сервиса по аренде, каршеринга, снизилось на 21 процент по сравнению с показателями 2021 года. Более того, по сравнению с показателями предыдущего года снизилось и количество пострадавших в таких ДТП: на 24 процента. Также сотрудники ГИБДД пресекли более 17 тысяч административных правонарушений, которые допустили водители «каршера».

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