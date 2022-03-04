СВР обвинила США в переброске наемников на Украину через Польшу

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США и Великобритания перебрасывают оружие и наемников на Украину через Польшу. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России в пятницу, 4 марта.

— Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в «логистический хаб», используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока, — говорится в сообщении.

Спецслужбы стран НАТО, по данным ведомства, передают СБУ данные о планах и передвижения армии России, отмечают «Известия».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Россия будет уничтожать вооружение, поставляемое ЕС и США на Украину. По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией, уточнил он. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.