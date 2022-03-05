«Мы построим сильную империю»: потомственная ведьма рассказала, какое будущее ждет Россию

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россию ждет прекрасное будущее, так как, несмотря на санкции и экономические ограничения, она сможет развить все свои ресурсы и стать одной из значимых мировых держав на планете. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила потомственная ведьма Алена Полынь.

По ее словам, согласно раскладу карт Таро, все ограничения, которые вводят страны Запада в отношении России, будут постепенно отменяться, а мировые курорты начнут нести серьезные потери из-за отсутствия россиян:

— У нас все будет хорошо. «Мы построим свою сильную империю» с развитым туризмом, экономикой и образованием. Закрытие границ с некоторыми странами позволит оставить в России ученые умы, которые помогут усилить наше образование, отток гениев на Запад прекратится.

По словам Полынь, помимо образования и экономики, Россия сможет увеличить свою географию влияния:

— Некоторые регионы Украины примкнут к нам, если в целом вся Украина не станет нашей частью. Но есть сомнения по поводу западных регионов этой страны. В какой-то момент свои территориальные претензии начнет предъявлять Польша, которая захочет вернуть в свой состав Львов и другие населенные пункты. Даже энергетически карты показывают, что Украина не будет отдельным государством: Одесса и Львов вскоре будут разделены границей.

Ведьма уточнила, что предупреждала о спецоперации еще за три месяца до начала событий на Украине:

— Владимир Путин опередил НАТО. Если бы президент не начал спецоперацию, то уже летом 2022 года в Россию вошли бы войска альянса со стороны Украины.