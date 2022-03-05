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Врач перечислила распространенные симптомы при «омикроне»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач перечислила распространенные симптомы при «омикроне»
Фото: depositphotos

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала, что чаще всего у пациентов, которые были инфицированы штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», наблюдается сухой непродуктивный кашель, боль в горле, а также диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль и слабость.

Также она отметила, что у «омикрона» все еще не наблюдается большой скорости распространения инфекции с поражением легочной ткани.

— Практически нет жалоб на потерю осязания и обоняния. Но сохраняются все те же жалобы на сухой непродуктивный кашель, на боль в горле, очень часто стали проявляться диспепсические явления, нарушения стула, выраженная головная боль при даже невысокой лихорадке и слабость, ощущение отсутствия концентрации при обычной нагрузке интеллектуальной, которая привычна для пациентов, — поделилась Лысенко, передает РИА Новости.

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Недавно врач-отоларинголог и отоневролог Ольга Мальченко рассказала, что пи лечении кашля у пациентов с «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции нельзя использовать выводящие мокроту препараты, так как это вызывает раздражение нервных окончаний в области глотки и гортани.

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