Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 5 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве в дневное время суток синоптики прогнозируют от нуля до плюс двух градусов. Ночью температура опустится до минус семи.

В этот день ветер будет иметь северное направление, а его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду. Также возможны порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в регионе составит 748–750 миллиметров ртутного столба.

4 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в первые выходные весны. Эксперт подчеркнул, что в столичном регионе стоит ожидать северный циклон. Однако он добавил, что примерно с 15–17 марта в Москве стоит ожидать появление теплого климата.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку поможет правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.