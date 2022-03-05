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Илон Маск обратился к Западу с предложением наращивать добычу энергоресурсов

Виктория Храменкова

В мире
Илон Маск обратился к Западу с предложением наращивать добычу энергоресурсов
Фото: NASA/Bill Ingalls

В субботу, 5 марта, генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в случае отказа от импорта углеводородов из России западным странам придется немедленно наращивать добычу энергоресурсов.

Он отметил, что чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер.

— Экологичное «зеленое» топливо на сегодняшний день не способно полноценно заменить нефть и газ, поставляемые Россией, — написал Маск в своем Twitter.

Кроме этого, предприниматель подчеркнул, что развитие энергетической отрасли отразится на производстве электромобилей Tesla. Однако других альтернатив на данный момент не существует.

4 марта министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Европе необходимо усилить санкционные меры против России и включить в них газовый и нефтяной сектора. Свое предложение глава британского МИД озвучила в преддверии встречи G7.

3 марта цена нефти марки Brent превысила рекордные 119 долларов за баррель.

Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение. Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил «Вечерней Москве», почему это происходит.

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