На портале «Активный гражданин» доступны новые голосования

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвичи смогут решить, как благоустроить территории вокруг школ и что построить возле самого большого в Европе колеса обозрения. Эту возможность им дал портал «Активный гражданин», где появились соответствующие голосования.

Горожане смогут выбрать проект благоустройства территорий у школ в 142 разных голосованиях. Доступны они будут не всем, а только жителям тех районов, где находятся эти образовательные учреждения.

Кроме того, москвичи смогут выбрать дополнительные сервисы и услуги, которые, по их мнению, нужны при аренде кабинки колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, и высказаться о том, что лучше возвести в зоне променада возле аттракциона: кафе, магазины и так далее.

Еще один доступный в марте раздел называется «Общественные обсуждения». Там жители столицы голосуют за различные градостроительные проекты, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жители московского района Некрасовка смогут выбрать название для нового спортивного комплекса. Среди предложенных вариантов: «Сфера спорта», «Спортмания», «Мир спорта», «Высота», «Вертикаль», «Вверх», «Некрасовка» и «Заряд».