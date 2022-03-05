Москвичам рассказали, как в городе спасают бездомных котов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице заботятся о бездомных животных. Существует специальная программа по их поиску и нахождению новых хозяев.

Занимается этим Фонд защиты городских животных. С его помощью открылись горячая линия помощи «Кошки в городе» (+7 495 255-12-95), проект по вызволению пушистиков из подвалов «Котоспас» и проект «Кошки по реновации», в котором волонтеры находят и забирают кошек из домов, определенных под снос по программе. После всех спасенных доставляют в специальный открытый коворкинг с котами «Котобюро», где их раздадут в добрые руки.

— За прошлый год на нашу горячую линию поступило почти три тысячи звонков. Мы консультируем неравнодушных граждан, как и чем они могут помочь бездомным котикам, даем контакты клиник, с которыми сотрудничаем и где им предоставят скидки. И конечно, помогаем пристроить этих кошек, если позвонивший не имеет возможности сделать это, — рассказала директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

По ее словам, с 2019 года удалось пристроить более 500 кошек с помощью горячей линии. А в прошлом году из домов, предназначенных под снос по программе реновации жилья, специалисты спасли 97 котов. У фонда и города есть соглашение, согласно которому волонтеры перед процедурой сноса сначала осматривают дом, устанавливают фотоловушки и миски с кормом. Затем, если местные пушистики выдали себя, котоспасатели начинают их ловить, а затем уже дают добро на демонтаж. Бывали случаи, когда снос домов задерживался из-за кошек, отметила Дмитриева.

Спасенные коты отправляются в «Котобюро».

— С марта 2021 года через наше бюро прошло уже 100 кошек. Из них 60 питомцев нашли свой дом, 30 еще остаются в приюте и 10 — в клиниках. Чтобы забрать котика из «Котобюро», необходимо заполнить анкету, размещенную на нашей страничке в «Инстаграме». Там представлены все жильцы бюро, — сообщила директор фонда.

Планируется открытие второго коворкинга, чтобы увеличить число спасаемых котиков.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Важную роль играет проект «Котоспас», который вызволяет замурованных в подвалах животных. Коты любят прятаться в них в холодное время года, потому что там тепло. И иногда в подвалах домов закрывают все вентиляционные отверстия, животные оказываются в опасности.

— Проект существует с 2014 года и как оказывает консультационную помощь по законодательству о продухах, так и занимается работой по предложению законодательных инициатив в этой области. В частности, при участии фонда было подготовлено внесение изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирных домах, по которому один продух должен быть открыт, — рассказала куратор направления «Котоспас» Анна Фельдман.

Сообщить о замурованном в подвале котике можно по телефону +7 499 112-07-49, передает официальный сайт мэра Москвы.

Наша страна, наряду с Японией и США, однозначно «кошачья», ведь их количество примерно вдвое превышает число собак: мурлыкающих любимцев насчитывается 40,8 миллионов, а лающих — только 22,6 миллиона. О том, почему котам все возрасты покорны и как они способны изменить жизнь человека, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.