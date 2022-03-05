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Парламент Белоруссии призвал Запад прекратить безрассудную политику

Полина Долганова

В мире
Парламент Белоруссии призвал Запад прекратить безрассудную политику
Фото: Pixabay / jorono

Белоруссия призвала Запад остановить безрассудную политику в отношении Минска. Об этом говорится в заявлении парламента Совета страны.

По мнению белорусской стороны, своими действиями Запад нарушает гуманистические нормы добра и справедливости.

— Коллективный Запад продолжает незаконную, безосновательную политику санкционного давления на суверенное государство — Республику Беларусь, — говорится в сообщении.

В парламенте республики добавили, что безосновательно под удар попали представители белорусского спорта и культуры, для которых важно представлять свою страну на международной арене.

В парламенте подытожили, что Западу нужно остановить такую политику и начать строить отношения, ориентируясь на равноправный диалог, передает РИА Новости.

3 марта Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине. Причиной для такого решения послужил отказ спортсменов из многих стран выходить на соревнования против сборной России.

При этом 2 марта сообщалось, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Игр.

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