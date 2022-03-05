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Минобороны РФ объявило режим тишины с 10:00 для открытия гумкоридоров
Сюжет:Ситуация в Донбассе
С 10:00 5 марта Россия объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры, чтобы мирные граждане могли покинуть Мариуполь и Волноваху. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
— Сегодня, 5 марта, с 10:00 по московскому времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, — цитирует заявление Минобороны РИА Новости.
4 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс поговорили о важности налаживания гуманитарной обстановки на Украине. Гриффитс также поблагодарил Россию за заинтересованность в обеспечении безопасности представителей ООН на территории Украины.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.