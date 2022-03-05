«Открой#Моспром» приготовил экскурсии по столичным заводам и цехам

Фото: Пресс-служба проекта «Открой#Моспром»

С 14 по 19 марта все желающие могут посетить с экскурсией промышленные цеха промпредприятий столицы в рамках проекта «Открой#Моспром». Посетители смогут увидеть цеха легкой, пищевой, автомобильной промышленности, машиностроения и так далее.

— За три года существования проекта «Открой#Моспром» мы уже провели свыше 600 экскурсий на 70 столичных фабриках, заводах и в их музеях. Аудитория проекта превышает 10 миллионов человек. В новом сезоне примут участие 20 предприятий города, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, около 1,5 тысячи человек должны посетить экскурсии. Некоторые из них проведут звездные гости.

Гостям предложат мастер-классы, интеллектуальные игры и множество экскурсий. Например, посвященных архитектуре, истории и искусству на предприятиях. В числе компаний есть и резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», передает официальный сайт мэра столицы.

Чтобы посетить экскурсии, нужна предварительная регистрация на сайте otkroimosprom.ru. Прием заявок уже начался.

Фотовыставка «Открой Моспром Арт», посвященная истории промышленности Москвы конца XIX — начала XXI века через призму искусства, открылась на Никитском бульваре. Об этом во вторник, 1 марта, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.