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Эксперт назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН

Полина Долганова

В мире
Эксперт назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН
Фото: МИД РФ

Глобальная коалиция ООН против России, которая создается Соединенными Штатами, переживает серьезные проблемы. Об этом заявил международный эксперт Тед Карпентер.

— Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться от присоединения к ней. И все же 35 стран отказались «умаслить» Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться, — рассуждает эксперт.

Он добавил, что тревожным знаком для США может быть и то, что против резолюции проголосовали главные страны Южной и Восточной Азии.

Автор подытожил, что Россия и КНР налаживают тесное стратегическое партнерство на фоне политики Штатов, передает The National Interest.

До этого стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить проводимую Россией спецоперацию на Украине и вывести с ее территории войска. За резолюцию проголосовало 141 государство, против — пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея). Также 35 государств воздержались от голосования.

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