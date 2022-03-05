Полковнику Алексею Бернгарду присвоили звание героя России за выполнение задач на Украине

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

По его словам, морские пехотинцы Приморского края всегда отличались смелостью и умением. Также глава региона добавил, что Бернгарду присвоили высшую награду за его действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. В частности, его подразделению удалось прорвать оборонительную линию противника и обратить его в отступление.

— Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира, — написал Кожемяко.

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