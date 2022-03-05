Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полковнику Алексею Бернгарду присвоили звание героя России за выполнение задач на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Полковнику Алексею Бернгарду присвоили звание героя России за выполнение задач на Украине
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Бернгарду. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

По его словам, морские пехотинцы Приморского края всегда отличались смелостью и умением. Также глава региона добавил, что Бернгарду присвоили высшую награду за его действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. В частности, его подразделению удалось прорвать оборонительную линию противника и обратить его в отступление.

— Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира, — написал Кожемяко.

2 марта Председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что люди, стоящие на передовой, находятся на небывалом духовном подъеме.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение пришлось принять в связи с обострившейся ситуацией на Украине.

Читайте также:
Украина награждение Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте