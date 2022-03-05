Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина со вспоротым животом самостоятельно добрался до больницы после нападения

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина со вспоротым животом самостоятельно добрался до больницы после нападения
Фото: Unsplash
Россия, Москва, поселение Вороновское, СНТ Вороновское, 16 Карта всех событий

Мужчина самостоятельно добрался до больницы после тяжелых ранений. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Накануне, 4 марта, в отделение полиции обратились сотрудники одной из столичных больниц. Они рассказали, что в учреждение самостоятельно обратился мужчина с множественными колото-резаными ранениями живота.

Полицейские смогли выяснить, что эти травмы мужчина получил в ходе конфликта с неизвестным в 16-м квартале Вороновского поселения (Московская область — прим. «ВМ»). После случившегося нападавший скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

4 марта еще один житель столицы получил серьезные ранения. Грабитель выстрелил в него из пневматики и отобрал пять тысяч рублей.

Читайте также:
нож МВД Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте