Мужчина со вспоротым животом самостоятельно добрался до больницы после нападения

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Россия, Москва, поселение Вороновское, СНТ Вороновское, 16 Карта всех событий

Мужчина самостоятельно добрался до больницы после тяжелых ранений. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Накануне, 4 марта, в отделение полиции обратились сотрудники одной из столичных больниц. Они рассказали, что в учреждение самостоятельно обратился мужчина с множественными колото-резаными ранениями живота.

Полицейские смогли выяснить, что эти травмы мужчина получил в ходе конфликта с неизвестным в 16-м квартале Вороновского поселения (Московская область — прим. «ВМ»). После случившегося нападавший скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

4 марта еще один житель столицы получил серьезные ранения. Грабитель выстрелил в него из пневматики и отобрал пять тысяч рублей.