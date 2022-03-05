Глава ДНР Пушилин: Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе

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Боевики «Азова» взорвали жилой дом в Мариуполе, который располагается на бульваре Меотиды. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, в результате взрыва под завалами оказалось 200 человек, многие из которых — дети.

— Мариупольская администрация заявляет о коридоре в сторону Запорожья. Ими было совсем недавно объявлено. По нашей информации, там крайне небезопасно. Поэтому и нести нам ответственность крайне проблематично, — цитирует Пушилина ТАСС.

4 марта в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли штаб специального отряда «Азов» на территории Мариуполя с использованием тактического ракетного комплекса «Точки-У». Уточнялось, что в результате обстрела были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники. Причиной обстрела послужил конфликт между украинскими войсками и нацбатальонами. Представители «Азова» отказались подчиняться армейскому руководству.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.