Зеленский: Судить о дальнейшем ходе переговоров с РФ можно будет после эвакуации

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судить о дальнейшем контакте с российской стороной в формате переговоров можно будет после проведения эвакуации мирного населения. Об этом он сообщил в субботу, 5 марта.

По его словам, Украина прикладывает максимум усилий, чтобы договоренности с Россией сработали.

— Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе, — цитирует украинского лидера ТАСС.

В Мариуполе с 10:00 до 15:00 по московскому времени установлен режим тишины. На 12:00 запланировали начало эвакуации мирных жителей. Об этом в субботу, 5 марта, сообщают власти города. Отмечается, что эвакуация будет вестись из трех локаций с помощью муниципальных автобусов. Также можно покинуть город на личном транспорте. Водителей просят забирать с собой как можно больше попутчиков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.