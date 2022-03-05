Синоптик Леус рассказал, когда в Петербург придет потепление

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Санкт-Петербург в первый день выходных, 5 марта, окажется под влиянием гребня антициклона. Как это отразится на погоде, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он сообщил, что погода будет облачной, но осадков не ожидается. Столбики уличных термометров поднимутся в Петербурге и Ленобласти до плюс двух градусов. Ожидается небольшой ветер северо-западного направления, со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 766 миллиметров ртутного столба.

Михаил Леус также рассказал о погоде на воскресенье. По его словам, 6 марта будет по-прежнему без осадков, а морозы начнут ослабевать, передает издание «Невские новости».

До этого синоптик Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве» о погоде в Москве 5 и 6 марта. 5 и 6 марта в столице в ночные часы ожидается мороз до минус семи градусов, прогнозируются небольшие осадки. В некоторых местах возможно образование гололедицы.

Метеоролог добавил, что в Москву весна приходит в третьей декаде марта: 20–22-го числа.