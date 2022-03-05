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Свыше пяти тысяч человек посетили стенд Стройкомплекса в рамках строительной недели

Виктория Сикерина

Город
Свыше пяти тысяч человек посетили стенд Стройкомплекса в рамках строительной недели
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше пяти тысяч человек посетили стенд Стройкомплекса «Москва — территория развития» в рамках Российской строительной недели. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в субботу, 5 марта.

Он отметил, что мероприятие состоялось в Экспоцентре с 1 по 4 марта. Стройкомплекс Москвы представил ключевые городские проекты в транспортной и жилищной отрасли.

— Стенд Стройкомплекса был представлен двумя функциональными зонами: в одной части демонстрировалась информация по ключевым градостроительным проектам столицы: дороги, развязки на МКАД, московский скоростной диаметр, хорды и программа реновации. В другой части стенда демонстрировались цифровые проекты, разрабатываемые Стройкомплексом, а также онлайн-сервисы, которые были запущены в помощь застройщикам и жителям в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, цифровые разработки вызвали особенный интерес у посетителей.

До этого Сергей Левкин сообщил, что десять студенческих стройотрядов выйдут на строительные объекты Москвы в текущем году.

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