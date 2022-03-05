Около 3 миллионов москвичей используют меры социальной поддержки по уплате взносов на капремонт

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Около 3 миллионов москвичей из разных льготных категорий используют меры социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт. Об этом рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Москвы Артур Львович Кескинов.

По его словам, данная мера поддержки распространяется на многодетные семьи, ветеранов труда и боевых действий. Также он отметил важность гибкости данного механизма. Кескинов считает, что подобная инициатива должна помогать тем людям, которым она в действительности необходима.

Уточняется, что в Москве перечень категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку по оплате взносов на капитальный ремонт, включает 54 основные льготные категории. Размер льготы устанавливается как скидка или компенсация в размере 30–100 процентов от общей суммы платежей за каждый месяц.

В частности, максимальный размер скидки будут действовать для следующих граждан: Герои СССР (РФ) и полные кавалеры ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату; вдовы и родители погибших героев Советского Союза (Российской Федерации) и полных кавалеров ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату; герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, герои Труда Российской Федерации, не получающие ежемесячную денежную выплату, говорится на сайте ведомства.

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