Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков прокомментировал возможность запрета покупки российской нефти

Полина Долганова

В мире
Песков прокомментировал возможность запрета покупки российской нефти
Фото: Администрация президента РФ

Возможный запрет на покупки российской нефти может иметь серьезные последствия. Такое мнение в субботу, 5 марта, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле тщательно следят за развитием этой темы.

— Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий, — цитирует Пескова РИА Новости.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс 4 марта заявила, что Европе необходимо усилить санкционные меры против России и включить в них газовый и нефтяной сектора.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Нефть Дмитрий Песков Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте