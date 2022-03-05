Песков прокомментировал возможность запрета покупки российской нефти

Фото: Администрация президента РФ

Возможный запрет на покупки российской нефти может иметь серьезные последствия. Такое мнение в субботу, 5 марта, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле тщательно следят за развитием этой темы.

— Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьезных последствий, — цитирует Пескова РИА Новости.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс 4 марта заявила, что Европе необходимо усилить санкционные меры против России и включить в них газовый и нефтяной сектора.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».