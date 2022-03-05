Руководитель пункта сбора помощи беженцам в Одинцове рассказала о поддержке местных жителей

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Руководитель пункта сбора гуманитарной помощи беженцам в Одинцове Екатерина Скорикова рассказала о поддержке местных жителей.

Она отметила, что волонтеры работают практически без отдыха и выходных.

По ее словам, работа начинается в 9:00 и заканчивается ближе к 23 часам. В пункте сбора гуманитарной помощи в Одинцове постоянно находятся около 20 волонтеров.

Но каждый день приходят и местные жители, спрашивают, какую помощь они могут оказать.

— Нам и книги приносят, и школьные принадлежности, и для деток питание, пеленки, памперсы, технику, микроволновые печи, чайники, еду. Очень много мы от деток получаем. Они рюкзачки, игрушки свои приносят, — рассказала Скорикова в комментарии «360».

Она подчеркнула, что работа идет в режиме нон-стоп. Многие люди, однажды предложившие помощь, в итоге остаются на постоянной основе.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова ранее рассказала о возможности открытия новых пунктов для беженцев. В настоящее время в регионе находится более двух тысяч детей из ЛНР и ДНР, им оказана необходимая поддержка, передает РИАМО.

28 февраля заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сбор реабилитационного оборудования для инвалидов и пожилых людей, приехавших из ДНР и ЛНР, продолжается в Москве.