Руководитель пункта сбора помощи беженцам в Одинцове рассказала о поддержке местных жителей
Руководитель пункта сбора гуманитарной помощи беженцам в Одинцове Екатерина Скорикова рассказала о поддержке местных жителей.
Она отметила, что волонтеры работают практически без отдыха и выходных.
По ее словам, работа начинается в 9:00 и заканчивается ближе к 23 часам. В пункте сбора гуманитарной помощи в Одинцове постоянно находятся около 20 волонтеров.
Но каждый день приходят и местные жители, спрашивают, какую помощь они могут оказать.
— Нам и книги приносят, и школьные принадлежности, и для деток питание, пеленки, памперсы, технику, микроволновые печи, чайники, еду. Очень много мы от деток получаем. Они рюкзачки, игрушки свои приносят, — рассказала Скорикова в комментарии «360».
Она подчеркнула, что работа идет в режиме нон-стоп. Многие люди, однажды предложившие помощь, в итоге остаются на постоянной основе.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова ранее рассказала о возможности открытия новых пунктов для беженцев. В настоящее время в регионе находится более двух тысяч детей из ЛНР и ДНР, им оказана необходимая поддержка, передает РИАМО.
28 февраля заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сбор реабилитационного оборудования для инвалидов и пожилых людей, приехавших из ДНР и ЛНР, продолжается в Москве.