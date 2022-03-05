Ученые выявили неожиданную пользу домашних животных для пожилых людей

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Ученые из Мичиганского университета выяснили, что домашние питомцы могут положительно влиять на работу мозга пожилых людей.

Результаты исследования показали, что после 60 лет начинается естественный процесс снижения скорости реакций, обработки информации и принятия решений. Однако регулярный контакт с животными тормозит старение мозга.

По мнению ученых, ежедневное «общение» с питомцами поддерживает работу мозга и действует как профилактика деменции.

Специалисты назвали и другие действенные способы предотвратить стремительное развитие деменции. Например, рекомендуется обратить внимание на свой образ жизни, а также на присутствие в рационе необходимых витаминов и микроэлементов. Немаловажно учитывать и ежедневную физическую активность, передает Мedikforum.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что к ранним симптомам начальной стадии деменции можно отнести требования с концентрацией внимания, утомляемостью, пренебрежением личной гигиеной, неряшливостью, обеспечением бытовых и профессиональных навыков.