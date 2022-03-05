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ОК представили проект «Музей женской солидарности» к Международному женскому дню

Виктория Сикерина

Общество
ОК представили проект «Музей женской солидарности» к Международному женскому дню
Фото: Pexels

Социальная сеть «Одноклассники» представила образовательный проект «Музей женской солидарности» в преддверии 8 Марта. Вместе с историками Ольгой Шныровой и Анной Сидоревич соцсеть рассказала о предметах, которые изменили жизнь миллионов женщин по всему миру.

Так, «Музей женской солидарности» — это мультимедийный проект, который посвящен борьбе представительниц женского пола за гендерное равенство. На специализированном сайте представлены восемь символов, при нажатии на которые пользователь может ознакомиться с исторической справкой, а также посмотреть соответствующие фото и видео. Например, в рамках программы специалисты рассказывают, как с помощью ключа женщины получили право покидать жилище.

— Важность этого проекта заключается в том, что он позволяет взглянуть на привычные предметы и связанные с ними действия сквозь призму женской истории. Да, сегодня мы имеем право получать любое образование, водить машину и даже быть пилотом самолета, но так было не всегда, и изменения произошли не сами собой, а благодаря смелым и сильным женщинам прошлого, которые не боялись мечтать и действовать, — отметила Сидоревич.

Уточняется, что ОК регулярно оказывает поддержку актуальным просветительским темам в вопросах равноправия.

Приближается 8 Марта — день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

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