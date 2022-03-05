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Ученые назвали неожиданный предвестник болезни Альцгеймера

Анастасия Колоскова

Общество
Ученые назвали неожиданный предвестник болезни Альцгеймера
Фото: Pixabay

Частые запоры могут сигнализировать о повышенном риске болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли французские ученые.

Исследователи из Парижского университета изучили данные 40 тысяч пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, и сравнили результаты с медицинскими данными людей без симптомов заболевания. Ученые выяснили, что до наступления болезни пациенты из первой группы жаловались на нарушения слуха, проблемы со сном, депрессивные состояния и запор. Большинство признаков медики связывали с риском деменции и до этого, однако связь с запором они выявили впервые.

— Остается открытым вопрос о том, могут ли обнаруженные проблемы со здоровьем быть факторами риска, симптомами или тревожными звоночками о высоком риске развития деменции, — цитирует авторов исследования журнал Lancet.

По мнению ученых, запоры могут быть следствием дефицита пищевых волокон, недостаточного количества жидкости и малоподвижного образа жизни. Медики напомнили о важности сбалансированного питания и физической активности в профилактике болезни Альцгеймера. Они отметили, что занятия спортом воздействуют на префронтальную кору мозга и стимулируют образование новых клеток в гиппокампе, области, которая связана с памятью.

Так, специалисты Вашингтонской больницы, проанализировав данные о 650 тысячах людей в возрасте около 61 года, пришли к выводу, что хорошая физическая форма позволяет на треть снизить риск болезни Альцгеймера.

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