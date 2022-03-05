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Центр поиска сведений о погибших и пропавших без вести в годы ВОВ заработал в Москве

Виктория Сикерина

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Центр поиска сведений о погибших и пропавших без вести в годы ВОВ заработал в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский центр приема и обработки обращений граждан на поиск информации о погибших и пропавших без вести родственников в годы Великой Отечественной войны заработал в феврале этого года.

Организатором проекта выступило «Управление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества».

Цель работы центра — оказать помощь москвичам в получении сведений о судьбе своих родственников.

Также в рамках проекта пользователям доступен сервис «Найти солдата». Здесь по принципу «одного окна» горожане могут подать заявку на установление биографии участника Великой Отечественной войны.

До этого стало известно, что специалисты архивно-библиотечного фонда Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) установили имя и биографию неизвестного солдата по медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Останки мужчины обнаружили в Ставропольском крае участники местного отделения Поискового движения России.

24 октября 2021 года российские и украинские поисковые организации обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов.

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